Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchmelder löste aus

Gera (ots)

Gestern Abend (26.03.2019), gegen 19:10 Uhr schlug in einer Wohnung in der Rudolf-Scheffel-Straße ein Rauchmelder Alarm. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das auf dem Herd befindliche Essen angebrannt war und es so zur Rauchentwicklung kam. Die Mieterin (54) war in der Wohnung eingeschlafen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Gefahrenquelle wurde in der Folge beseitigt. Es entstand kein Schaden am Gebäude. (KR)

