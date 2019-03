Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht Zeugen, zu einem am 18.03.2019 (Montag) gegen 10:00/10:30 Uhr geschehenen Diebstahl aus einem Supermarkt in Gera-Lusan. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Männer den Supermarkt in der Zeulsdorfer Straße. Während sich ein Täter so platzierte, dass die Schiebetür des Marktes offen blieb, begab sich der Zweite in den Markt und verließ diesen, ohne zu bezahlen, mit einem voll beladenen Einkaufswagen, durch die nunmehr offene Tür. Beide Täter flüchteten schließlich samt Beutegut mit einem Pkw (vermutlich Ford Fiesta) in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können. Dabei wird insbesondere ein älterer Herr gesucht, welcher den Vorfall den Supermarktmitarbeiter meldete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

