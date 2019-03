Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Siemensstraße

Gera (ots)

Heute Morgen (26.03.2019), gegen 07:30 Uhr kam es in der Siemensstraße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Als der Fahrer (19) von einem angrenzenden Parkplatz auf die Siemensstraße auffuhr, beachtete er das Vorhandene Stopp-Schild nicht und kollidierte in der Folge mit dem auf der Siemensstraße befindlichen, vorfahrtsberechtigten Fiat-Transporter (Fahrer 59) . An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und ein Abschleppdienst notwendig war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

