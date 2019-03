Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgewichen und im Graben gelandet

Gera (ots)

Waltersdorf: Gestern Nachmittag (25.03.2109), gegen 16:05 Uhr befuhr die 19-jährige Renault-Fahrerin die Landstraße in Richtung St.Gangloff. In der Folge überholte sie einen vor sich befindlichen Lkw. Der auf der Gegenfahrspur befindliche Fahrer (53) eines BMW lenkte nach rechts und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Renault. Dennoch kam der BMW auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen.(KR)

