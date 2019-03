Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

In der Zeit von 22.03. - 25.03.2019 versuchten Unbekannte gewaltsam einen in der Vogtlandstraße befindlichen Baucontainer aufzubrechen, was jedoch misslang. In der folge gelang ihnen jedoch der Aufbruch eines ebenfalls dort befindlichen Wohncontainers. Da dieser jedoch leer war, entfernten sich der oder die Täter schließlich ohne Beutegut vom Tatort. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465, entgegen. (RK)

