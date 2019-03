Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öl verunreinigt Gewässer

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Montag (25.03.2019), gegen 17:45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass Öl in einen kleinen Bach in Kleinreinsdorf Öl gelaufen sei. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass die Feuerwehr zur Beseitigung der kleinen Ölmenge zum Einsatz kam. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet.

