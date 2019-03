Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots)

Weida: Am 25.03.2019 (Montag), gegen 08:50 Uhr, befuhr eine 42-jährige VW Fahrerin die Burgstraße in Richtung Markt und hielt vor einer Engstelle an, um einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw durchfahren zu lassen. Dessen Fahrzeugführer fuhr ohne Verringerung seiner Geschwindigkeit am stehenden Fahrzeug vorbei, wobei sich die linken Außenspiegel berührten und der des VWs beschädigte wurde. Nach dem Unfall kam der bislang unbekannte Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung Neustädter Straße fort. Zeugenhinweise zu ihm und seinem Pkw, bei dem es sich um einen blauen Kleinwagen handeln soll, nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegen.

