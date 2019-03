Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Münzautomat aufgebrochen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte machten sich in der Zeit von 24.03.2019 (gegen 15:30 Uhr) bis 25.03.2019 (gegen 07:00 Uhr) an einem in der Zeitzer Straße aufgestellten Münzautomaten einer Waschanlage zu schaffen. Der oder die Täter brachen den Automaten gewaltsam auf und entwendeten schließlich die darin befindlichen Geldkassette. Zudem verursachten der oder die Täter Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

