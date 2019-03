Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Firmenbrand ruft Feuerwehr Polizei auf den Plan

Altenburg (ots)

Sommeritz: In einer Firma in der Straße zum Wasserturm brach heute Morgen (26.03.2109) kurz vor 7 Uhr, ein Brand aus. Die durch die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei begaben sich zügig zur Einsatzadresse und begannen mit dem Löschangriff. Der Brandausbruch befand sich in einer Werkhalle, augenscheinlich lag ein Defekt einer Maschine vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die anwesenden Mitarbeiter bestand. An der Maschine enstand Sachschaden, das Gebäude blieb jedoch unversehrt. (DM)

