Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat seit dem 25.03.2019 die Ermittlungen zum Diebstahl eines Mercedes-Sprinters (Farbe weiß) aufgenommen. Demnach verschafften sich ein oder mehrere Täter in der Zeit vom 22.03.2019 (gegen 14:00 Uhr) - 25.03.2019 (gegen 06:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude auf dem Bahnhofsgelände (Wettiner Straße) und entwendeten in der Folge einen Fahrzeugschlüssel. Mit dem dazugehörigen Mercedes-Sprinter entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Können Sie Hinweise zum Sachverhalt geben oder haben Sie ungewöhnliche Personenbewegungen im genannten Tatzeitraum bemerkt? Haben Sie Kenntnissen zum Verbleib des gestohlenen Sprinters? Dann werden Sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell