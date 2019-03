Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhige Frühlingsnacht in Altenburg - Eskalationen frühzeitig verhindert

Altenburg (ots)

Am Freitag (22.03.19) fand die Altenburger Frühlingsnacht, mit einer Vielzahl von Besuchern, störungsfrei statt. Im Anschluss an die Veranstaltung versammelten sich ca. 100 junge Erwachsene im oberen Marktbereich und konsumierten noch Alkohol. Da durch verbale Auseinandersetzungen die Gefahr von körperlichen Auseinandersetzungen bestand, wurden durch die Polizei Platzverweise ausgesprochen und die Ansammlung aufgelöst. In der weiteren Folge versammelten sich im Bereich des Kornmarktes und des Kunstturmes wieder Personengruppen. Auch hier erfolgte durch die Polizei die Auflösung der Ansammlung, so dass es zu keinen körperlichen Auseinandersetzungen kam.

