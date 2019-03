Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Krad ohne Versicherungsschutz geführt

Greiz (ots)

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, stellten Polizeibeamte in Schönbach einen 76-jährigen Motorradfahrer fest, der nur ein Saisonkennzeichen von April bis Oktober am Fahrzeug angebracht hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

