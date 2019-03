Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub eines Mobiltelefons

Gera (ots)

Bereits am Freitag (22.03.19) ereignete sich eine Raubstraftat zum Nachteil eines 15-Jährigen in der Nähe des Schlosses Osterstein. Gegen 18:10 Uhr forderte ein unbekannter Täter, unter Vorhalt eines Messers, das Mobiltelefon des Jugendlichen. Ach der Herausgabe entfernte sich der Täter in Richtung Hofwiesenpark. Nach erster Befragung kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175 cm - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover - bei der Tatausführung war ein schwarzes Tuch über das Gesicht gezogen

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Gera unter Tel. 0365-82340 entgegen.

