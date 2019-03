Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw zerkratzt

Ronneburg (ots)

Eine 48-jährige Halterin eines Pkw Renault teilte gestern (24.03.19) gegen 09 Uhr mit, dass ihr Fahrzeug an beiden Seiten zerkratzt wurde. Als Sie diesen am Samstagabend um 20 Uhr in der Goethestraße abstellte, waren die Beschädigungen noch nicht vorhanden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

