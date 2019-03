Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen angezündet

Großenstein (ots)

Samstag (23.03.19), kurz nach Mitternacht, informierte die Rettungsleitstelle die Geraer Polizei über brennende Mülltonnen in der Nähe des Sportplatzes am Drosener Weg. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand durch die Feuerwehr bereits gelöscht. Unbekannte Täter entzündeten drei Müllcontainer an, welche dadurch komplett zerstört wurden. Auch ein in der Nähe befindlicher Baum fing Feuer. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

