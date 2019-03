Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw durch Böller beschädigt

Gera (ots)

Gestern (24.03.19) informierte ein 55-jähriger Halter eines Pkw VW die Geraer Polizei über Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Bereits am Samstag in den Abendstunden vernahm er mehrere Knallgeräusche vor seinem Wohnhaus in der Südstraße, welche vermutlich von gezündeten böllern herrührten. Bei der Sichtung seines Pkw konnten mehrere Böllerreste neben dem Fahrzeug sowie ein Brandfleck an der Frontscheibe festgestellt werden. Auch der rechte Scheibenwischer erlitt durch dadurch Beschädigungen. Hinweise zur Tatausführung und den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 0365-8290 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell