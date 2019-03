LPI-G: Streit in Gaststätte eskaliert (1)

Landespolizeiinspektion Gera

Gera (ots)

Samstagabend (23.03.19), gegen 23:30 Uhr, uferte eine verbale Streitigkeit in einer gastronomischen Einrichtung in der Biblacher Straße aus, so dass es zu eine Handgreiflichkeit zwischen zwei Gästen (35 und 36 Jahre)kam. Dabei erlitt der 35-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

