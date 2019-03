Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Gera (ots)

Am Freitag lief ein 30-Jähriger um 17:35 Uhr über die Sorge in Gera, um einen Friseur aufzusuchen. Dabei wurde er in dem Durchgang in Richtung Markt von einem bislang Unbekannten mit mehreren Faustschlägen attackiert und verletzt.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen oder hat die Tathandlung beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera über die Telefonnummer 0365-8291125 entgegen.

