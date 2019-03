Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Greiz / Zeulenroda / Langenwetzendorf

Am Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr kam es auf der B92, an der Kreuzung - Wildetaube / Tankstelle zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Fiat Kleintransporter wollte die B92 aus Richtung Lunzig kommend, in Richtung Tschirma queren. Hierbei übersah der 68-jährige Fiat-Fahrer einen Pkw Ford, welcher auf der B92 aus Richtung Greiz herannahte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fiat kam in Folge der Kollision von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Im Ford befanden sich der 82-jährige Fahrzeugführer, sowie seine 79- und 81-jährigen Mitfahrerinnen. Alle 4 Unfallbeteiligte wurden beim Unfall verletzt und mussten zum Teil in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B92 war ca. 1 Stunde für den Verkehr gesperrt.

