Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Käthe-Kollwitz-Straße

Altenburg (ots)

Gestern(21.03.2019), gegen 11:50 Uhr, kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus gesundheitlichen Gründen verlor die Fahrerin (29) des beteiligten Rettungswagens die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß in der Folge mit einem geparkten Pkw Skoda zusammen. Dieser wurde nach bisherigen Erkenntnissen auf einen weiteren geparkten Skoda geschoben. Die 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund der Kollision musste die Straße temporär gesperrt und Umleitungsmaßnahmen eingeleitet werden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell