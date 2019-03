Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flutlichtstrahler gestohlen

Greiz (ots)

Mohlsdorf: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 13.03. - 20.03.2019 im Landkreis Greiz ihr Unwesen auf den Sportplatz Herrenreuth in Mohlsdorf. Nachdem sich die Täter Zutritt zu diesem verschafften, demontierten sie zwei in fünf Meter Höhe angebrachte Flutlichtstrahler und entkamen unerkannt. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei Greiz zu melden. (RK)

