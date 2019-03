Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Gera (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2019, in der Zeit von 20:00 - 22:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Mittelstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Von dort stahlen der oder die Täter das Fahrrad des 42-jährigen Wohnungsinhabers. Dieser war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgneommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des hochwertigen Fahrrades der Marke Specialized geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

