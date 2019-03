Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte beschmierten in der Zeit von 19.03.2019 (circa 17:30 Uhr) bis 21.03.2019 (circa 10:30 Uhr) am Markt die Haustür eines Dienstgebäudes sowie ein daran angebrachtes Hinweisschild mit einem polizeifeindlichen Schriftzug. Die Schmierereien wurden unverzüglich entfernt. Dennoch hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 an die Geraer Polizei zu wenden. (KR)

