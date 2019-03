Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei Fahrzeugen

Altenburg (ots)

Die 68-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr gestern Nachmittag (20.03.2019), gegen 15:20 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Aufgrund eines technischen Defektes an ihrem Fahrzeug kollidierte sie in der Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen, einem Pkw Skoda und einem Pkw Citroen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell