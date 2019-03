Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Greiz (ots)

Triebes: Als der 21-jährige Fahrer eines Skoda Rapid gestern Nachmittag (20.03.2019), gegen 15:00 Uhr die Landstraße aus Richtung Zeulenroda kommend befuhr, bemerkte er offenbar zu spät, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten. In der Folge fuhr er auf den vor sich befindlichen Pkw Opel (Fahrer 41) auf, so dass dieser wiederrum auf den vor sich stehenden Pkw Skoda Fabia (Fahrerin 21) geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Skoda Rapid musste schließlich abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell