Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Zeulsdorfer Straße

Gera (ots)

Heute Mittag (21.03.2019), gegen 11:15 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Zeulsdorfer Straße, dass seit längerer Zeit ein Rauchmelder zu aus einer Wohnung zu hören war. Die vor Ort eintreffenden Beamten stellten Rauchentwicklung fest. Vorsorglich verließen mehrere Anwohner das Mehrfamilienhauses. Die betroffene Wohnung wurde seitens der Feuerwehr geöffnet und das Feuer gelöscht. Eine brennende Kerze/brennendes Räucherstäbchen war scheinbar brandursächlich. Die Wohnungsinhaberin (58) selbst war nicht vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Auch am Gebäude entstand kein Schaden. Nach den Löscharbeiten konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Zeulsdorfer Straße für kurze Zeit voll gesperrt. (KR)

