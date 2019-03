Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spanplatten in Sperrmüllcontainer angezündet

Gera (ots)

Zeugen informierten gestern Abend (20.03.2019), gegen 18:45 Uhr die Rettungsleitstelle, da ein Feuer in einem Sperrmüllcontainer in der Wartburgstraße entfachte. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten aus ungeklärter Ursache in dem Container befindliche Spanplatten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch Sachschaden konnte nicht verzeichnet werden. Dennoch hat die Polizei Gera die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

