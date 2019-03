Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Gera (ots)

Am Mittwoch (20.03.2019), gegen 14:00 Uhr kam es an der Kreuzung Keplerstraße / Vogtlandstraße zumVerkehrsunfall. Hierbei bemerkte der Fahrer (82) eines Pkw Honda zu spät, dass der vor ihm befindliche Pkw VW (Fahrer 71) verkehrsbedingt hielt und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (KR)

