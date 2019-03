Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrerin verletzt

Altenburg (ots)

Frohnsdorf: Die 15-jährige Fahrerin eines Mopeds befuhr heute Morgen (20.03.2019), gegen 07:35 Uhr die Dorfstraße in Richtung Ziegelhein. In einer Engstelle geriet die junge Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Masten. Hierbei verletzte sie sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR )

