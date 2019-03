Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer unter Einfluss von Alkohol gestellt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Nachdem die Greizer Polizei am 19.03.2019 (Dienstag), gegen 19:05 Uhr nach einem Zeugenhinweis die Information zu einem möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer erhielt, wurde dem Hinweis nachgegangen. Der betroffene Fahrzeugführer wurde in der Folge angetroffen. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über 2 Promille an, so dass eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

