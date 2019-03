Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Am Dienstag (19.03.2019), gegen 18:10 Uhr, befuhr die 52-jährige Seat-Fahrerin die Untergrochlitzer Straße in Richtung Untergrochlitz. Kurz vor dem Ortsausgang Moschwitz, kam sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach links und kollidierte mit einem ihr entgegen kommenden Nissan Pickup. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin verletzt, an beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen.

