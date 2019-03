Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der PI Greiz - wer kennt diese Person?

Greiz (ots)

Die PI Greiz hat seit dem 15.11.2018 die Ermittlungen zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil einer 66-jährigen Frau aufgenommen. Diese befand sich am Tattag in einem Supermarkt in der Reichenbacher Straße. Scheinbar in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit stahl ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der 66-Jährigen. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob eine männliche Person kurz nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten am Puschkinplatz in Greiz eine vierstellige Bargeldsumme vom Konto der Geschädigten ab.

Aufgrund vorhandener Videotechnik konnte die männliche Person beim Abbuchen der Bargeldsumme aufgenommen werden.

Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden.

