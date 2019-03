Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall in Keplerstraße

Gera (ots)

Gestern Abend (19.03.2019), gegen 18:20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in die Keplerstrasse aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Firma aufgrund eines technischen Defektes an einer Arbeitsmaschine zum Brandausbruch. Das Feuer wurde gelöscht, Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. (KR)

