Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Graffiti geschmiert

Gera (ots)

Unbekannte beschmierten mehrere Hauswände mit insgesamt 3 Graffiti in blauer und grüner Farbe, so dass Sachschaden entstand. Die Polizei Gera hat hierzu am gestrigen Tag (19.03.2019) die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell