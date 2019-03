Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr sich fest

Nobitz (ots)

Gestern Abend (18.03.2019), gegen 18:05 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eins Pkw Suzuki die Straße Am Dorfbrunnen im OT Oberleupten. Hierbei geriet er von der Straße ab und fuhr sich fest. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde der 55-Jährige ebenfalls nicht. Allerdings stellten die in der Folge hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell