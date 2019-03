Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei Fahrzeugen

Greiz (ots)

B92: Gestern Nachmittag (18.03.2019), gegen 16:20 Uhr kam es entlang der B92, zwischen dem Daßlitzer Kreuz und dem Abzweig "Schweinemast" Langwetzendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der Pkw Nissan (Fahrerin 62) sowie ein Kleintransporter (Fahrer 43) die B92 in Richtung Wildetaube und hielten hielten verkehrsbedingt am Abzweig zur Schweinemastanlage an. Der nachfolgende Pkw Skoda (Fahrer 80) bemerkte den Bremsvorgang scheinbar zu spät und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Schwer verletzt wurde der 80-Jährige in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrer des Nissan bzw. des Kleintransporters blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. (KR)

