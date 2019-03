Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Trebnitzer Straße

Gera (ots)

Gestern Abend (18.03.2019), gegen 20:15 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle, dass eine Person in einer Unterkunft in der Trebnitzer Straße schwer verletzt sei. Daraufhin rückten mehrere Polizeifahrzeuge sowie ein Rettungswagen zum Ereignisort aus. Vor Ort wurde bekannt, dass sich ein Kind (3) beim Spielen an der Hand versehentlich selbst verletzte. Zu Straftaten kam es nicht. Der Rettungswagen verbrachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus.(KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell