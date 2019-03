Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 30-Jähriger randaliert

Gera (ots)

Zeugen informierten gestern Abend (18.03.2019), gegen 23:25 Uhr die Polizei, da ein junger Mann an der Haltestelle Nürnberger Straße und fortfolgend in der Heeresbergstraße randalierte. Hierbei zerstörte der 30-Jährige mit dem Fuß die Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle und beschädigte ein in der Heeresbergstraße abgestellten Pkw sowie eine Hauseingangstür. Der Täter konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (KR)

