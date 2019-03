Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchentwicklung in Carl-von-Ossietzky-Straße

Altenburg (ots)

Weil es in einer Wohnung / Küche zu einer Rauchentwicklung kam, rückten gestern Abend (17.03.2019, gegen 19:20 Uhr) Feuerwehr und Polizei in die Carl-von-Ossietzky-Straße aus. Aufgrund des schnellen Einschreitens kam es nicht zur Brandentstehung. Dennoch wurden alle Bewohner des Hauses (8 Personen) zunächst für die Dauer der Rettungsarbeiten aus ihren Wohnungen gebeten. Die Feuerwehr lüftete schließlich das gesamte Haus, so dass alle Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. (KR)

