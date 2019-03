Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Seit Sonntag (17.03.2019), gegen 12:0 Uhr hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen zu einem Sachbeschädigungsdelikt sowie einer Beleidigungshandlung aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schmiss ein bislang unbekannter Täter einen im Rahmen einer Veranstaltung in der Schlossstraße aufgestellten Informationsstand einer Partei (AfD) um, so dass Sachschaden entstand. Zudem beleidigte der Unbekannte die vier anwesenden Parteivertreter. Im Anschluss der Tat entfernte sich der Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

