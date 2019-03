Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Ausparken zwei Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots)

Ein 72-jähriger Citroen-Fahrer wurde gestern Nachmittag (17.03.2019, gegen 15:00 Uhr) in der Clara-Viebig-Straße dabei beobachtet, wie er beim Rangieren aus einer Parklücke an zwei ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge (Mazda, Skoda) fuhr und im Anschluss die Unfallstelle verlassen wollte. Der 72-Jährige konnte vor Ort davon abgehalten werden. An allen noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden. seitens der Polizei erfolgte die Unfallaufnahme. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell