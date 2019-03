Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Imbiss - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Am gestrigen Sonntag (17.03.2109), gegen 04:20 Uhr informierte die Inhaberin einem Imbisses Am Kühlen Grund die Polizei, da unbekannte Täter gewaltsam in diesen eindrangen. Hierbei durchwühlten die Täter die Holzhütte und entnahmen schließlich aus dem Kühlschrank verschiedene Getränke sowie Grillgut. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach den Tätern verlief die Suche ergebnislos. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Haben Sie zur genannten Tatzeit ungewöhnlich Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zur Tat oder den Täter geben? Dann werden Sie gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

