Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Graffiti-Schmierereien

Gera (ots)

Am Morgen des (17.03.2019) kamen Polizeibeamten in der Reichsstraße zum Einsatz. Unbekannte Täter beschmierten an eine Brückensäule entlang des dortigen Radweges diverse Graffiti (u.a. ein Hakenkreuz). Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell