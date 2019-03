Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus am Nordplatz

Altenburg (ots)

Am frühen Samstagnachmittag meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung am Nordplatz. Unbekannte sind dort erneut in das Abrissgebäude des ehemaligen Ärztehauses eingedrungen und haben im Inneren Unrat entzündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In der jüngeren Vergangenheit sind dort immer wieder Jugendliche in die leerstehenden Gebäude eingdrungen und haben Zerstörungen verübt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

