Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Stromkasten gefahren

Gera (ots)

Gegen 17:45 Uhr am gestrigen Abend (14.03.2019) befuhr die 225-jährige VW-Fahrerin die Reichsstraße in stadtauswärtiger Richtung. In einer Linkskurve geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Stromverteilerkasten. Glücklicherweise blieb die 22-Jährige unverletzt. Am Fahrzeug sowie am Stromkasten entstand jedoch Sachschaden. (KR)

