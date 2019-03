Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher gestört

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am gestrigen Donnerstag (14.03.2019), gegen 23:00 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Bahnhofstraße (OT Niederpöllnitz) durch Einbruchsgeräusche unerwartet geweckt. Bislang unbekannte Täter hatten sich bereits Zutritt zu einer Werkstatt im Wohnhaus verschafft, als sie vom 37-jährigen Anwohner gestört wurden. In der Folge flüchteten der oder die Täter unerkannt und ohne Beutegut. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen nicht vor. Allerdings wurde bei dem Einbruchsversuch Sachschaden verursacht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0361 / 6210, entgegen. (KR)

