Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehr auf Spielplatz

Altenburg (ots)

Gestern Nachmittag (14.03.2019; 16:00 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zum Spielplatz in die Liebermannstraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Kinder in einem der Holzhäuser vermutlich gezündelt haben und anschließend davon gerannt sein. Die Feuerwehr löschte das festgestellte Glimmen in einem der Holzhäuser. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch der Sachschaden ist sehr gering. Die Polizei Altenburg hat dennoch die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden. (KR)

