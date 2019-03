Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereinen

Altenburg (ots)

Schmölln: Die Polizei wurde gestern (14.03.2019) zu einem Tankstellengebäude "Am Kemnitzgrund" gerufen. Unbekannte Täter brachten im Bereich des Tankstellengebäudes zwei Hakenkreuze sowie mehrere SS-Runen an und verursachten so Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Altenburg unter der Telefonnummer 03447 / 4710, entgegen.

