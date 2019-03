Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet - Pkw stoßen zusammen

Altenburg (ots)

Altkirchen: Am 13.03.2019 (Mittwoch), gegen 15:45 Uhr befuhr der 38-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Straße aus Richtung Drogen kommend in der Absicht, an der Kreuzung Trebula/ Gimmel geradeaus in Richtung Altkirchen weiter zu fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Seat (Fahrer 57) und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Pkw Seat kam nach dem Zusammenstoß im Straßengraben zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 57-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

