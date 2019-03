Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer gesucht

Gera (ots)

Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zu einem am 07.03.2019 geschehenen Verkehrsunfall im Franzosenweg aufgenommen. Nach Auskunft der geschädigten Nordic Walkerin lief diese gegen 11:30 Uhr den Franzosenweg entlang.Kurz nach der dortigen Unterführung (in Richtung eines Möbelhauses) kollidierte ein von hinten herannahender Radfahrer mit der Geschädigten. Beide kamen zu Fall. Nach einem kurzen Gesprächsaustausch fuhr der Radler weiter. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau am Arm, so dass eine medizinische Versorgung notwendig war. Im Zuge der nunmehr aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Gera den betroffenen Radfahrer. Der junge sportliche, mittelgroße Mann soll nach Auskunft der Geschädigten mit einem weiß/gelben Rad unterwegs gewesen sein. Dieser aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (KR)

